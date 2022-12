Venerdì 9 dicembre in programma la nuova puntata di LUCE SOCIAL CLUB, in onda ogni venerdì dalle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), in streaming su NOW e disponibile on demand e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/.

Prosegue l’appuntamento settimanale con il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis.

Susanna Nicchiarelli

La serata parte con la regista Susanna Nicchiarelli, per presentare il suo ultimo film “Chiara”, presentato in concorso alla 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Con Margherita Mazzucco, Andrea Carpenzano, Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani, Flaminia Mancin, Valentino Campitelli, Paolo Briguglia e con la partecipazione di Luigi Lo Cascio, “Chiara” è prodotto da Vivo film con Rai Cinema e Tarantula e distribuito da 01 Distribution. Il lungometraggio è il quinto film firmato dalla Nicchiarelli che dopo il debutto con il pluripremiato “Cosmonauta” nel 2009, ha confermato il proprio talento con “La scoperta dell’alba (2013) “Nico, 1988” (2017), vincitore di quattro David di Donatello, e “Miss Marx” (2020), vincitore di tre David di Donatello e del Nastro d’Argento dell’anno.

Federico Poggipollini

Ospite musicale della puntata è il chitarrista Federico Poggipollini, che presenterà il suo ultimo lavoro discografico “Canzoni Rubate”. Più che un album, “Canzoni Rubate“ è un progetto di ricerca e di grande amore nei confronti della musica. Un omaggio alla musica composto da 17 brani: 9 cover, 1 inedito e 7 brani strumentali originali. Le gran parte dei brani scelti sono risalenti soprattutto al decennio tra fine anni ’70 e fine anni ’80 e con un occhio di riguardo verso la scena progressive, selezionati dopo un lungo studio puntato sulla ricercatezza degli arrangiamenti e sulla vicinanza dei testi con i giorni nostri. Composizioni ricche ed energiche rimaneggiate con cura e attenzione.

Antonio Rezza e Flavia Mastrella

La puntata prosegue con gli attori Antonio Rezza e Flavia Mastrella per lo spettacolo teatrale “Hybris”, che, dopo il debutto a luglio 2022 al Festival dei Due Mondi di Spoleto, sarà in scena dal 20 dicembre 2022 al 22 gennaio 2023 al Teatro Vascello di Roma. Inimitabile combinato artistico del panorama teatrale contemporaneo, il duo Rezza-Mastrella firma a quattro mani dal 1987 opere irriverenti, divertenti, surreali e cariche di energia, in grado di un pubblico di fan ampio e soprattutto trasversale. Performer e autore, lui, artista e autrice lei, nel 2018 sono stati insigniti dei Leoni d’oro alla carriera per il teatro.

Ad arricchire la serata l’RVM con l’intervista in esterna ad Andrea Pallaoro, Trace Lysette e Patricia Clarkson per raccontare “Monica”, il film di Andrea Pallaoro in concorso alla 79a Mostra del Cinema di Venezia. I temi che la pellicola tocca sono quelli universali dell’abbandono e dell’accettazione, del riscatto e della concessione del perdono.

Completa la puntata l’approfondimento sui 40 anni di “Thriller” di Micheal Jackson. Sony Music e l’Estate of Michael Jackson, in occasione dell’anniversario, hanno pubblicato “Michael Jackson Thriller 40”, un doppio disco composto da “Thriller” e da un secondo album con alcune sorprese tra cui ci sono le canzoni scritte durante la lavorazione di “Thriller” e mai pubblicate.

