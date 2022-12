In attesa di vederlo in gara al 73esimo Festival di Sanremo con il brano Cenere (Island Records), Lazza manda a segno le ultime cartucce di un 2022 a dir poco esplosivo: l’album dei record Sirio, fresco di certificazione Quarto Disco di Platino e con oltre 600MLN di stream complessivi, entra sempre più nella storia della FIMI conquistando, per la diciottesima settimana dalla release, la vetta della classifica degli album più venduti.

La degna conclusione di un anno memorabile per il cantante e pianista milanese: tra brani solisti e featuring, l’artista del roster Me Next conta ben 20 sue tracce all’interno della classifica giornaliera di Spotify, dove Sirio è anche attestato come l’album più ascoltato in Italia nel 2022.

