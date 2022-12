Torna al Teatro Biblioteca Quarticciolo il Teatro delle Ariette per un appuntamento speciale che il teatro offre al territorio: due spettacoli che animano non solo la sala di via Ostuni ma anche l’attigua Biblioteca (16 dicembre) in via Castellaneta 10 e per la prima volta (il 17 dicembre) anche la Palestra Popolare Quarticciolo in via Trani 1.

In programma (sempre alle ore 21): dal 13 al 15 dicembre E RIAPPARVERO GLI ANIMALI mentre il 16 e il 17 dicembre è la volta di MURI, entrambi gli spettacoli prevedono una cena finale con spettatori e artisti.

E RIAPPARVERO GLI ANIMALI

È proiettato in un futuro distopico che assomiglia drammaticamente al nostro presente. La protagonista è una donna di settant’anni, che dopo aver attraversato l’Epoca dei Grandi Contagi e il lungo periodo di Riorganizzazione Faunistica e Sanitaria, durante il quale erano stati eliminati tutti gli animali ritenuti colpevoli di essere portatori di malattie, si trova a confrontarsi con la realtà di un mondo nuovo, moderno e crudele, indurito, buio e senza pietà. Un mondo che il primo maggio di non si sa bene quale anno futuro si ritrova sull’orlo di una catastrofe inaudita.

Quello che colpisce di questo testo, oltre la fantascienza distopica, è soprattutto l’umanità della protagonista, la sua compassione verso tutte le manifestazioni della vita. Nelle pieghe di questo testo, proiettato nel futuro, l’autrice fa scivolare tutto il nostro presente, indecifrabile, misterioso, enigmatico. E ci sono tutte le domande che in questi mesi, oramai due anni, ci hanno accompagnato senza trovare risposte, quando non si poteva fare teatro, andare al cinema, vedere gli amici, uscire di casa, entrare in un bar; quelle domande che oggi vogliamo condividere con voi.

MURI

Affonda le sue radici nel secolo scorso seguendo una storia che comincia negli anni cinquanta e termina esattamente alla caduta del muro di Berlino, nell’autunno del 1989.

Nello spettacolo Paola racconta le case della sua vita, attraversando quelle abitate da bambina, ragazza e giovane donna fino all’arrivo alle Ariette. Lì la storia si ferma.

Paola cerca in realtà di mettere a fuoco il percorso della sua vita, in particolare quello precedente all’arrivo in questa casa. Parlare della casa diventa parlare di sé. Parlare con la casa è come parlare con sé stessi. E parlare con gli spettatori significa rivolgersi alla comunità, invitare la comunità a entrare nel proprio spazio privato, intimo e sensibile.

Il piccolo gruppo di spettatori, attraversa in realtà un’anima, si mette in relazione con lei, viene chiamato a vivere un percorso autobiografico collettivo, intimo, individuale e condivisibile al tempo stesso. Durante questo anno appena passato, le case si sono trasformate a volte in prigioni. Oggi, in questo percorso catartico attraverso le case abitate da Paola nel corso della vita, tutte le case ritrovano la loro dimensione reale di rifugio, di archivio della memoria, delle emozioni, dei sentimenti e degli affetti. Nel bene o nel male, in fondo, ogni casa diventa il museo della nostra esistenza.

SPETTACOLI CON CENA, INGRESSO LIBERO FINO ESAURIMENTO POSTI

Luoghi

Teatro Quarticciolo, via Ostuni 8

Biblioteca Quarticciolo, via Castellaneta 10

Palestra Popolare Quarticciolo, via Trani 1

Info

tel 06 69426222 biglietteria@teatrobibliotecaquarticciolo.it

Botteghino

aperto tre ore prima dell’orario di spettacolo

Canali digitali

https://www.facebook.com/teatrobibliotecaquarticciolo/

https://www.instagram.com/teatrobibliotecaquarticciolo/?hl=it

www.teatrobibliotecaquarticciolo.it

https://www.tbqvoices.com

https://vimeo.com/tbqvoices

