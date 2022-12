Esce oggi Ho guardato avanti il nuovo album di Franco D’Elia etichetta Contromusic e segue dopo due anni il doppio album esordio In questo Tempo entrato subito nella top 100 delle classifiche iTunes (Ch).

“Questo nuovo album l’ho scritto in un momento di grande cambiamento – racconta D’Elia – si arriva in un momento in cui la vita ti mette davanti due strade: una è quella di rallentare e goderti un po’ tutto quello che il passato ti ha dato, l’altra quella di guardare avanti e dimenticare il passato. L’album si intitola Ho guardato avanti perché dietro non c’era più niente” aggiunge.

I testi di questo album parlano di esperienze vissute, dolori, ricordi e speranze come carburante del proprio vivere e della propria anima.

“Nella copertina dell’album è rappresentata una strada – dice l’artista – l’archetipo dei sogni e del viaggio rappresentato dai sentieri e dalle strade da percorrere, dai paesaggi, la strada come luogo di ispirazione”.

La produzione del disco è curata dal maestro Stefano Florio, produttore artistico di grande qualità ed esperienza con cui D’Elia collabora da diverso tempo, le sonorità passano da influenze elettroniche, ambient a suoni rock. Ho guardato avanti è disponibile su tutte le piattaforme streaming e acquistabile su Spotify, Google play, Amazon Itunes etc.

Contatto: contromusiclive@gmail.com

Franco D’Elia

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia