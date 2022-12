Sul sito del Comune di Milano (link) è ora possibile chiedere la deroga per l’ingresso in Area B per tutti coloro che, in possesso di un veicolo diesel Euro 5, hanno sottoscritto, o sottoscriveranno entro il 31 marzo 2023, un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine.

In questo modo il veicolo Euro 5 in loro possesso potrà continuare a circolare fino all’arrivo della nuova auto (comunque non oltre il 30 settembre 2023).

Possono presentare domanda di deroga sia i cittadini e le cittadine milanesi sia i non residenti.

Questa misura di accompagnamento al divieto di circolazione in Area B per i possessori di autoveicoli Euro 5 diesel per trasporto persone è valida anche per i proprietari di taxi e NCC diesel Euro 5, titolari di licenze comunali di esercizio, che possono richiedere la deroga allo stesso link.

