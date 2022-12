Chris Yan tra sound art e musica contemporanea

Dopo la residenza artistica a Girona (Spagna), Chris Yan ha approfondito il tema del paesaggio sonoro e visivo: “del paesaggio posso catturarne il suono, ma so già che muterà a distanza di anni. Posso volerlo immortalare in uno scatto fotografico, ma avrò solo quella frazione di secondo di quel paesaggio, di quella grandiosa solitudine.

Chris Yan, ovvero Christian Mastroianni: sound artist, compositore, field recordist, bassista e poli-strumentista.

Dal 2009 si interessa alla musica elettronica. In oltre dieci anni di attività è stato coinvolto in molteplici progetti e collaborazioni. Spaziando dalla raccolta di paesaggi sonori tramite registrazioni su campo, a musica per immagini, narrazioni sonore per radiodrammi ed installazioni site specific e performance dal vivo; con particolare interesse e dedizione alla musica elettroacustica e alla propria ricerca sonora.

Il suo studio è concentrato nel rapporto tra suono-oggetto-rumore. Sia dal vivo che in studio si serve di microfoni a contatto, microfoni idrofoni e sensori, nastri magnetici; manipolando il suono diretto e pre registrato tramite un sintetizzatore modulare.

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia