Dopo la sfida finale che ha decretato il vincitore della decima edizione, i forni di Bake Off Italia si riaccendono: per la prima volta, il programma più dolce della tv vedrà sfidarsi famiglie di pasticceri professionisti.

Da venerdì 9 dicembre, in prima serata su REAL TIME (canale 31), arriva “BAKE OFF ITALIA: THE PROFESSIONALS – AFFARI DI FAMIGLIA”, lo spin off del cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery. Ad accompagnare i concorrenti in questa nuova avventura sarà sempre Benedetta Parodi, con gli immancabili giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

