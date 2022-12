A poche settimane del debutto ufficiale, continua ad arricchirsi Bonelli Digital Classic, il servizio in abbonamento (mensile o annuale) che consente l’accesso alla lettura digitale di tutti i fumetti dei personaggi classici Bonelli che hanno debuttato in edicola dagli anni ‘40 fino al 1982: Tex, Zagor, Mister No, Martin Mystère, Storia del West, Il Piccolo Ranger, Il Giudice Bean, Un ragazzo nel Far West e molti altri ancora.

In occasione delle Feste, la Casa editrice di via Buonarroti propone una playlist speciale dedicata alle storie a tema natalizio.

Tra le avventure proposte:

Speciale Tex Willer 1 “Fantasmi di Natale

Zagor 54 “Natale calibro 45

Zagor+ 3 “Un canto di Natale”

Martin Mystere Gigante 1 “Il segreto di San Nicola”

Mister No 265 “L’inganno”

Speciale Mister No 21 “Regalo di Natale”

Martin Mystere 93 “Una storia di Natale

Martin Mystere 105 “Tragico Natale”

Martin Mystere 306 “Magico Natale

Martin Mystere 382 “Gli spiriti del Natale“

Bonelli Digital Classic offre la lettura integrale degli albi dei più importanti Eroi Bonelli. Abbonarsi significa avere la possibilità di leggere ogni numero di ogni collana dei personaggi inclusi nell’offerta, purché sia apparso in edicola da più di sei mesi.

Gli abbonati a Bonelli Digital Classic godono della lettura di tutti gli episodi delle collane regolari e di tutte le avventure delle collane fuoriserie: Speciali, Maxi, Color, passando per gli Almanacchi e i Magazine, fino ad arrivare ai nuovi formati come quello “Audace” che caratterizza proposte come Mister No Revolution.

L’intera collezione di questi grandi eroi in edizione digitale nel palmo della tua mano: più di 360.000 pagine di fumetti Bonelli! Inoltre, il catalogo offerto da Bonelli Digital Classic è in costante espansione: ogni mese, nuovi arrivi di Tex, Zagor, Martin Mystère e altri personaggi classici.

La piattaforma Bonelli Digital Classic offre anche la possibilità di acquistare singoli fumetti digitali. Le singole uscite sono reperibili solo attraverso l’app al prezzo di 2,49 euro per le serie regolari e di 3,49 euro per gli Speciali e i numeri fuoriserie, presentando un’offerta costituita da fumetti apparsi in edicola fino a tre mesi prima.

Storie che saranno successivamente incluse nel catalogo Bonelli Digital Classic, divenendo disponibili per gli abbonati allo scoccare di altri tre mesi di distanza dalla loro uscita in edicola.

L’abbonamento viene proposto con due tariffe, in offerta lancio: mensile (9,99 euro, invece di 12,99) e annuale (99,99 euro, invece di 129,99).

Bonelli Digital Classic è stato progettato con il supporto tecnico e lo sviluppo digitale curato da D-Share – importante società specializzata in prodotti digitali in ambito editoriale – per consentire una lettura piacevole e fluida, offrendo un reader avanzato, programmato in esclusiva per il servizio, che rende onore alle meravigliose vignette dei fumetti della storica Casa editrice. Ogni lettore può scegliere la fruizione preferita, sfogliando l’albo in tre diverse modalità:

A pagina intera.

Striscia per striscia.

Vignetta per vignetta.

Per molti albi è inoltre possibile decidere se sfogliare le storie nel tradizionale e originario bianco e nero oppure optare per la visualizzazione di una moderna edizione a colori.

Oltre che nella versione app mobile (scaricabile da Apple Store per sistemi iOS o Google Play per Android),

Bonelli Digital Classic è fruibile anche attraverso il browser di un computer collegato a internet, all’indirizzo www.bonellidigitalclassic.com.

Un singolo abbonamento a Bonelli Digital Classic consente di accedere al servizio su due dispositivi mobile, a cui si aggiunge un dispositivo desktop. Ogni abbonato può così utilizzare Bonelli Digital Classic simultaneamente sul proprio smartphone, tablet e personal computer per poter godere dell’ampio catalogo in ogni occasione.

www.bonellidigitalclassic.com

shop.bonellidigitalclassic.com