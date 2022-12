Volley Serie A2: Trento si prende il big match

Dopo un Santo Stefano ricco di emozioni, si è chiusa nel pomeriggio la prima giornata di ritorno del Campionato di Serie A2, dove al Sanbapolis di Trento si sono affrontate nel big match Trento e Brescia, rispettivamente seconda e prima forza del Girone A.

Coach Saja opta per la diagonale Bonelli-Dehoog, Fondriest-Moretto al centro, Michieletto-Mason in posto quattro e Parlangeli libero. Risponde Beltrami con Boldini in cabina di regia, Obossa opposto, Cvetnic-Pamio in banda, Consoli-Tortolacci al centro e Scognamillo libero.

