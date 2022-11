Rinascente è un luogo dove “accadono cose”, dove lo storytelling si fa storydoing, dove l’anima del commercio incontra quella dell’entertainment, dell’esperienzialità, dell’innovazione.

Le collaborazioni in ambito CSR con realtà come Fondazione Radioterapia Oncologica (FRO Onlus) sono sempre state per Rinascente una priorità e un modo per essere, ogni giorno concretamente, “per la città, con la città e nella città”, per portare all’attenzione del grande pubblico tematiche importanti.

LA NASCITA DI BEAUTY BAR PER LA RICERCA AGLI STORE RINASCENTE DI ROMA

Beauty Bar per la Ricerca nasce proprio dall’esigenza di raccontare e far vivere uno shopping sempre più consapevole, concreto e con una finalità diversificata.

Ecco, dunque, un motivo in più per visitare il Flagship store di Roma via del Tritone e lo store di Roma piazza Fiume: dal 21 novembre al 21 dicembre, gli acquisti presso gli spazi Beauty Bar, rispettivamente al primo e al terzo piano, hanno un valore in più: Rinascente donerà il 5% del ricavato del mese alla Fondazione Radioterapia Oncologica. Rinascente e FRO proseguono dunque il loro dialogo nato ad aprile 2022 per il progetto che ha avuto luogo presso lo store di Firenze.

Il lancio del progetto viene inoltre arricchito dalla presenza dei giocatori dell’AS Roma per uno speciale meet & greet.

LE PAROLE DEL CEO RINASCENTE

“I nostri department store sono dei luoghi estremamente vivi: servono energia e cura da dedicar loro internamente ma anche attenzione e sensibilità ad intercettare quello che li circonda”, afferma Pierluigi Cocchini, CEO Rinascente. “Siamo orgogliosi di proseguire con il progetto Beauty Bar per la Ricerca insieme alla FRO ONLUS, dandoci ancora una volta la possibilità di parlare del concetto di wellness in maniera sempre più estesa e trasversale. Il cuore dei nostri Beauty Bar sono brand nativi digitali, marchi indipendenti e dal contenuto valoriale altissimo dove ricerca, innovazione e anticipazione delle tendenze sono driver essenziali per un consumo di prodotti sempre più consapevole”.

FRO Onlus

“Siamo estremamente lieti di essere destinatari di questa importante iniziativa benefica, accogliamo con piacere la proposta di Rinascente che si mostra sensibile e accogliente a realtà come la nostra.

La Fondazione di Radioterapia Oncologica Onlus è una realtà che, pur avendo delle forti radici toscane, ha sempre più un carattere nazionale, occupandosi senza confini di ricerca, cura e prevenzione in ambito oncologico. Da sempre la FRO ONLUS è attenta alle esigenze psicofisiche dei pazienti oncologici.

La Fondazione cerca di strutturare misure e interventi personalizzati, agendo sul comfort ambientale e sul percorso di cura e riabilitazione in maniera mirata, perché ogni paziente è unico. A fianco di questo, la FRO effettua investimenti in prevenzione, ricerca scientifica e miglioramento delle dotazioni strumentali per la radioterapia, il tutto finanziato grazie alle donazioni – come quelle effettuate da Rinascente – e dagli eventi di raccolta fondi organizzati dalla Fondazione.

Rinnoviamo l’invito a partecipare a questo mese di beneficenza: sosteniamo la ricerca insieme grazie al Beauty Bar in Rinascente, dove un gesto per la bellezza acquista un valore più grande. Un grande ringraziamento ovviamente alla Roma calcio che ha supportato la FRO dimostrando una meravigliosa sensibilità. Il loro apporto è fondamentale per rendere ancora più significativa questa bellissima iniziativa”, dichiara Lorenzo Livi, direttore del Reparto di Radioterapia Oncologica di Careggi (Firenze), FRO Onlus.

Beauty Bar Rinascente

