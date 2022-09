Il 25 settembre UMBERTO TOZZI sarà per la prima volta in concerto al Teatro Antico di Taormina (ME) e per l’occasione condivideranno questa serata speciale tanti amici e colleghi, insieme a lui per festeggiare e celebrare la sua musica e carriera nell’anno del suo 70° compleanno.

GIULIANO SANGIORGI, GIORGIO PANARIELLO, RAF, NEK, MARCO MASINI e AL BANO, questi gli artisti che condivideranno il palco con Umberto Tozzi per l’ultimo speciale appuntamento del tour “GLORIA FOREVER”.

I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Radio Italia è radio partner del tour “GLORIA FOREVER”.

