Bollate: Centro anziani, due gite per gli iscritti

Ripartono le attività del Centro Anziani del Comune di Bollate, gestito da Auser. In programma due gite alla scoperta dei bei posti dei nostri dintorni. Ecco le date:

Sabato 24 settembre*

Minicrociera lago Maggiore e Intra (Vb)

Visita al Centro storico e al suo mercato

PROGRAMMA

Ore 7.30: Partenza Bollate Piazza della Resistenza al parcheggio, Sosta durante il percorso.

Ore 9.00 circa: Arrivo ad Arona e Imbarco

Ore 12.30: Pranzo in ristorante a Intra nel centro storico.

Ore 14.45 circa: visita accompagnata del mercato e del centro storico

Ore 17.30 circa: Partenza per rientro

QUOTA: 73 euro a persona

*In caso di maltempo la gita si sposta a sabato 1 ottobre

Sabato 15 ottobre

PAVIA e centro storico di STRADELLA, borgo Oltrepò pavese

Visita al Museo della Fisarmonica e Degustazioni vini in cantina

PROGRAMMA

Ore 8:00: Partenza Bollate Piazza della Resistenza parcheggio. Sosta lungo il percorso.

Ore 9.30: Arrivo a Pavia, e visita libera del centro storico.

Ore 12,00 circa: Pranzo in ristorante

Ore 14.30: Dopo pranzo proseguimento per Stradella, visita del centro e del Museo della Fisarmonica

Ore 16,30 circa: Degustazione vini in cantina

Ore 17.30: Partenza per rientro.

QUOTA: 63 euro a persona

Per maggiori informazioni e per iscrizioni, telefonare al numero 389 6380795.

https://comune.bollate.mi.it

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia