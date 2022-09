SOFI TUKKER – Sophie Hawley-Weld e Tucker Halpern, il duo newyorkese di musica dance nominato ai Grammy Awards nel 2017 nella categoria “Best Dance

Recording” con il singolo di debutto “Drinkee”, dopo il successo del nuovo album

“WET TENNIS”, tornano in Italia a distanza di tre anni.

Lo show, prodotto e distribuito da VIVO CONCERTI, si terrà domani mercoledì 21 settembre 2022 al Fabrique di Milano, l’unica data italiana del tour mondiale.

Ad aprire lo spettacolo ci saranno le esibizioni della DJ e produttrice J. Warra e del

corpo di ballo Bob’s Dance Shop.

Il duo è amato e conosciuto in tutto il mondo per la propria inconfondibile visione

della musica elettronica e per la vicinanza a temi importanti come la libertà e la

consapevolezza di sé.

Dopo la pausa obbligata che ha coinvolto tutto il mondo dei live,nel 2021 i SOFI TUKKER si sono esibiti ad alcuni festival e sono ora pronti a partire con il primo tour da headliner, a supporto del nuovo album “WET TENNIS”, uscito

il 29 aprile e anticipato dal primo singolo “Original Sin” e dalla collaborazione con il

produttore turco Mahmut Orhan in “Forgive Me”.

Maggiori informazioni su www.vivoconcerti.com

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori

dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia