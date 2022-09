Dal 22 al 26 settembre 2022 AIC – Associazione Italiana Celiachia, riferimento istituzionale per il senza glutine, è presente a Terra Madre Salone del Gusto (Parco Dora, Torino), l’evento mondiale dedicato al cibo buono, pulito e giusto e alle politiche alimentari.

Obiettivo

L’obiettivo è promuovere e informare i visitatori sull’importanza del cibo adatto a tutti coloro che devono seguire una dieta senza glutine. All’interno dell’area gluten free, i volontari di AIC forniscono informazioni sulla celiachia, sulla dieta senza glutine, sulle attività dell’associazione ma anche dove trovare prodotti senza glutine all’interno dello spazio espositivo.

“Terra Madre Salone del Gusto è l’occasione per parlare di alimentazione e cibo in modo corretto e informato e noi siamo felici di essere presenti come punto di riferimento per le persone celiache che visitano l’evento.

I dati ci dicono che l’1% della popolazione mondiale è celiaca, solo in Italia si parla di circa 600 mila persone, e per queste persone la dieta senza glutine è l’unica terapia possibile, un vero e proprio salvavita” dichiara Giuseppe Di Fabio, Presidente dell’Associazione Italiana Celiachia.

“Nell’evento che da molti anni Slow Food dedica ai grandi temi dell’alimentazione, non può mancare l’attenzione a chi, per tutta la vita, deve nutrirsi senza glutine per terapia, cercando allo stesso tempo di aderire ai prevalenti stili di vita della società in continua evoluzione.

Questa è un’opportunità per portare avanti il nostro quotidiano lavoro di fornire una corretta informazione e combattere le fake news che troppo spesso circondano la dieta senza glutine. Ricordiamo infatti che non è adatta a tutti, non fa dimagrire e non va seguita solo per moda.”

50 sfumature di mais

All’interno del programma di iniziative di Terra Madre, AIC segnala l’appuntamento di lunedì 26 settembre (ore 14-15): “50 sfumature di mais”, dedicato a riqualificare il mais dal punto di vista della salute, con particolare attenzione alla dieta delle persone celiache.

Intervengono ricercatori i cui progetti sono sostenuti da AIC attraverso la sua Fondazione Celiachia e grazie ai fondi del 5×1000. L’incontro è moderato dal dottor Marco Silano, Coordinatore Board Scientifico AIC e Direttore Unità Operativa Nutrizione e Alimentazione dell’Istituto Superiore di Sanità.

Stand AIC

È possibile raggiungere lo stand di AIC nello spazio delle cucine di strada (Street Food – Craft Beers) lato ingresso Mortara dove, AIC Piemonte, una delle 20 Associazioni territoriali di AIC con i suoi volontari ed esperti, fornisce informazioni sulla celiachia e sulle attività condotte da AIC negli oltre 40 anni di impegno accanto alle persone celiache.

In questo spazio è possibile trovare prodotti senza glutine di aziende selezionate che rispondono ai principi Slow Food e preparazioni realizzate dagli Studenti di Istituti Alberghieri impegnati nella realizzazione di piatti freschi e di street food gluten free.

Formare i ristoratori

Il Norberto Bobbio di Carignano e il Maggia di Stresa collaborano da anni con AIC e la Sanità Pubblica Piemontese in un progetto che ha l’obiettivo di formare i ristoratori di domani ad accogliere anche chi ha esigenze particolari, come i celiaci.

“Terra madre è un evento internazionale, ma ha sede nella nostra regione. Per noi essere presenti è un valore e un’opportunità imperdibile che ci consente di ribadire e diffondere il messaggio di AIC ai visitatori interessati al tema cibo, quindi sensibili alla nostra realtà” afferma Enrico Panaro, Presidente dell’Associazione Italiana Celiachia Piemonte.

“Poter comunicare i nostri progetti di formazione sulla dieta senza glutine ai giovani futuri operatori della ristorazione è un’occasione unica ed irrinunciabile per migliorare la qualità della vita dei celiaci oltre a garantire agli stessi un punto di ristoro dove godersi appieno la manifestazione che dal mio punto di vista non può essere organizzata senza pensare all’esigenza dell’1% della popolazione mondiale. Proprio per questo motivo è sempre più importante fare rete con le altre associazioni che si occupano di cibo e salute come in questo caso Slow Food.”

Informazioni

L’accesso a Terra Madre Salone del Gusto è gratuito, per info:

https://2022.terramadresalonedelgusto.com/faq/

Per informazioni www.celiachia.it

La celiachia

La Malattia Celiaca o Celiachia è una infiammazione cronica dell’intestino tenue, scatenata dall’ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti; è caratterizzata da un quadro clinico molto variabile che va dalla diarrea profusa con marcato dimagrimento, a sintomi extra-intestinali, alla associazione con altre malattie autoimmuni.

La diagnosi si effettua con analisi del sangue di specifici anticorpi e biopsia dell’intestino tenue; gli accertamenti diagnostici devono essere eseguiti in corso di dieta comprendente il glutine.

L’unica terapia disponibile per la celiachia è la dieta senza glutine e va eseguite per tutta la vita.

Secondo i dati del Ministero della Salute in Italia sono 233.147 i pazienti diagnosticati con un rapporto maschi: femmine pari a 1:2; si stima che la celiachia riguardi l’1% della popolazione italiana, il che porta a ipotizzare circa 600.000 persone celiache di cui quasi 400.000 ancora non diagnosticate.

