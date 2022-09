Torna il Premio Lunezia, l’unico Festival italiano dedicato al valore musical-letterario delle canzoni: lunedì 12 settembre si terrà, nella sede natale di Aulla (Massa-Carrara) in Piazza Cavour che, nel 1997, vide Fabrizio De André e Fernanda Pivano dare il via ad una manifestazione storica che compie 27 anni, la finale Nuove Proposte del Premio Lunezia.

Durante la serata, inoltre, verranno premiati Il Tre, Nashley e Mariella Nava; ospiti della serata Cristiano Malgioglio e Highsnob. Gli 8 finalisti che, dopo le semifinali di Roma svolte all’ombra del Colosseo, saranno in gara lunedì ad Aulla, sono:

Ilaria Argiolas – Roma

Alessandro Domenici in arte “Guzzi” – Lucca

Francesca Fiandaca in arte “Enif” – Torino

G/A/M (Band) – Padova

Antonio Il Grande in arte “Aigí” – Tropea

Nicola Pressi in arte “Cane sulla Luna” – Terni

Noemi Tommasini – Reggio Emilia

Nicola Vantini in arte “Doc” – Verona

La finale sarà condotta dal Patron Stefano De Martino e si svolgerà a coppie che si sfideranno ad eliminazione diretta.

Il vincitore verrà decretato da una giuria presieduta dalla direttrice artistica Loredana D’Anghera (docente di canto al Conservatorio di Parma), Marco Masini (cantautore e produttore), Federica Gentile (RTL 102.5), Diego Calvetti (musicista e produttore) e Riccardo Loda, A/R director Warner Chappell italiana, che, oltre al premio al vincitore, offrirà un contratto editoriale al cantautore più meritevole tra gli 8 finalisti.

Rai IsoRadio sarà ad Aulla per seguire radiofonicamente la gara degli otto finalisti attualmente in rotazione. Le motivazioni dei premi per i big nominati nella 27esima edizione del Premio Lunezia saranno rese note dalla Commissione in successivo comunicato.

