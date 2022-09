Novità Italo per le Elezioni: biglietti scontati fino al 70%

Per raggiungere il proprio Comune di residenza e votare alle prossime consultazioni elettorali del 25 settembre, con Italo gli elettori possono usufruire di particolari riduzioni e risparmiare fino al70%.

Grazie a una convenzione tra Italo e il Ministero dell’Interno, infatti, si può acquistare fino al 25 settembre unbiglietto di andata e ritorno in Smart in tariffa Flex con una riduzione del 70%. L’accordo estende la scontistica anche ai passeggeri che acquistano un biglietto in tariffa Economy, dedicando loro uno sconto del 60%.

Il viaggio di andata deve avvenire in una data compresa tra il 16/09 e il 25/09 mentre il viaggio di ritorno deve avvenire in una data compresa tra il 25/09 e il 05/10.

Per acquistareil biglietto è possibile utilizzare l’apposito link sul sito italotreno.it(valido anche da mobile site) tramite il quale lo sconto dedicato è applicato direttamente sulla tariffa.In alternativa è possibile contattare Pronto Italo al numero 060708, recarsi in stazione presso le biglietterie Italo oppure tramite agenzie di viaggio.

A bordo di Italo, in occasione del viaggio di ritorno, per la validità del biglietto dovranno essereesibiti il documento di identità e la tessera elettorale in originale con il timbro dell’avvenuta votazione.

