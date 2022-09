MTM Teatro Leonardo: “La cena dei cretini”, dal 21 settembre

La cena dei cretini dell’autore francese Francis Veber, sarà in scena al Teatro Leonardo di Milano dal 21 settembre al 16 ottobre 2022. Protagonisti Nino Formicola (firma la regia) e Max Pisu. Sul palco con loro – Alessandra Schiavoni, Pietro De Pascalis e Claudio Intropido in ruoli complementari.

Film del 1998 scritto e diretto da Francis Veber, ispirato ad un’opera teatrale di successo dello stesso regista andata in scena a Parigi per tre anni, in Italia messo in scena la prima volta nel 2000 e nel 2012 la ripresa con la coppia Formicola/Pisu.

Questo testo è magico. Questo è uno dei pochi spettacoli che il pubblico all’uscita consiglia agli amici di andare a vedere.

È una macchina comica perfetta, il “cretino” che come un elefante in un negozio di cristallerie distrugge la vita alla carogna che voleva farsi beffe di lui, unita a un risvolto tenerissimo che porta a un finale inaspettato.

www.mtmteatro.it

Altri articoli di Teatro su Dietro la Notizia