Da sempre i provvedimenti di Benito Mussolini contro le donne sono stati sottovalutati in quanto considerati un retaggio della società patriarcale. In “Mussolini ha fatto tanto per le donne! Le radici fasciste del maschilismo italiano” (Longanesi) Mirella Serri racconta invece come la sistematica oppressione femminile si rivelò strumento efficacissimo per rafforzare l’ideologia fascista e per mostrare i muscoli e ostentare la propria volontà di potenza.

Descrizione del libro

Nel suo nuovo saggio Mirella Serri ricostruisce i legami di Mussolini con le più importanti femministe del suo tempo, analizza il pugno di ferro usato contro le militanti schierate in difesa dei diritti femminili, dimostrando come Mussolini inaugurò un vero e proprio «Maschilismo di Stato» fatto non solo di leggi ma anche di mentalità e di abitudini che hanno continuato a influenzare la nostra società fino ad oggi.

Mirella Serri

Docente di Letteratura moderna e contemporanea, collabora con La Stampa, TTL, Rai Storia e Rai Cultura. I suoi studi e il suo lavoro la rendono una delle più grandi esperte del fascismo e della Resistenza italiani, temi di cui tratta nei suoi saggi divulgativi incentrati su episodi e personaggi poco noti ma che hanno segnato inequivocabilmente il corso della nostra Storia.

Ha esordito con Corbaccio nel 2005 pubblicando I Rendenti. Gli intellettuali che vissero due volte. Per Longanesi ha invece scritto: Sorvegliati speciali. Gli intellettuali spiati dai gendarmi (2012); Un amore partigiano. Storia di Gianna e Neri, eroi scomodi della Resistenza (2014); Gli invisibili. La storia segreta dei prigionieri illustri di Hitler in Italia (2015); Bambini in fuga. I giovanissimi ebrei braccati da nazisti e fondamentalisti islamici e gli eroi italiani che li salvarono (2017); Gli irriducibili. I giovani ribelli che sfidarono Mussolini (2019); Claretta l’hitleriana. Storia della donna che non morì per amore di Mussolini (2021).

