Da ieri 15 settembre, è disponibile un nuovo servizio gratuito di intrattenimento audio per chi percorre il raccordo autostradale lungo più di 80 km diviso in Tangenziale Est, Tangenziale Ovest e Tangenziale Nord di competenza di Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A.

Un canale di 60 podcast, denominato “Su e giù per le Tangenziali”, che accompagnerà i viaggiatori alla scoperta di un tesoro nascosto ricco di storie, aneddoti e curiosità, lungo tutto il percorso, attraverso decine di centri abitati, cascine, parchi, corsi d’acqua, abbazie e luoghi di interesse storico.

Per ascoltare il canale podcast e godersi il viaggio in tutta tranquillità, è possibile sfruttare la funzione navigatore disponibile nell’App Loquis, ovvero con gli episodi che si avviano automaticamente quando si passa vicino al luogo del racconto, è possibile scaricare l’applicazione Loquis (gratuita sia per iOS che per Android) e accedere al canale “Su e giù per le Tangenziali”.

L’autore è Dodo Occhipinti, autore radiofonico per i programmi di Radio 24 “Il Falco e il Gabbiano“ di Enrico Ruggeri, e “Destini Incrociati” di Giacomo Zito. Autore e produttore di serie podcast per Audible.

Si parte con i primi 40 podcast, nelle prossime settimane il canale sarà arricchito da nuove puntate, fino ad arrivare a 60.

Con il travel podcast “Su e giù per le Tangenziali”, prosegue la collaborazione tra Milano Serravalle e Loquis, e la frontiera dell’audio digitale si sposta ancora più avanti. Gli episodi del podcast sono infatti geo-localizzati e grazie alla tecnologia di Loquis possono essere ascoltati in macchina in tempo reale durante il viaggio, come una audio guida o un navigatore che racconta le storie dei luoghi attraversati e guardati dal finestrino.

Il servizio è disponibile in sei lingue diverse e gli episodi potranno essere scaricati sul dispositivo all’inizio del viaggio per essere ascoltati senza problemi anche nelle zone con minore copertura di rete.

È possibile anche ascoltare i podcast con la propria musica preferita, per un’esperienza unica di audio augmented travel, di realtà arricchita tramite l’audio.

Loquis è la prima piattaforma al mondo di Travel Podcasting, ovvero una piattaforma di podcast verticale dedicati ai viaggi e ai viaggiatori, dove ogni contenuto audio viene geo-localizzato e contribuisce a creare uno storytelling unico del mondo reale.

Loquis è disponibile gratuitamente in 6 lingue come applicazione per Smartphone iOS e Android, sul web all’indirizzo www.loquis.com, per dispositivi CarPlay e Apple Watch.

