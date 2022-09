Il precedente comunicato del 9 settembre viene integrato dal presente, limitatamente a tratta, lavorazioni e sere qui richiamate.

RACCORDO AUTOSTRADALE A52 – S.P.46

Per lavori di riqualifica e potenziamento della ex S.P.46 Rho-Monza di competenza ASPI, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 23:00 di Mercoledì 14 Settembre alle ore 05:00 di Giovedì 15 Settembre 2022, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-Rho) nella tratta compresa tra l’interconnessione S.P. ex S.S.35 (km 6+850) e lo svincolo Bollate-Novate in competenza ASPI.



Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria allo svincolo di Cormano della S.P. ex S.S.35 per il successivo ingresso in Autostrada A4.

https://www.serravalle.it



Altri articoli di Trasporti su Dietro La Notizia