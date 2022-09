Oggi in anteprima nazionale su SKY TG24 “Chiamo gli Amici” il nuovo videoclip del cantautore milanese Andreadieci. Il brano è una ballad sentimentale che prende ispirazione dalla grande scuola cantautoriale pop-rock italiana (Vasco, Grignani, Nannini, Bennato). Un grido d’amore in cui il protagonista esorcizza la sua delusione rifugiandosi nell’affetto degli amici.

“Chiamo gli Amici” è volutamente registrato in presa diretta, una conseguenza per rendere crudo e (dichiara l’autore) più fortemente realistico il sentimento e la narrazione.

Andreadieci racconta di sé

“Il mio nuovo progetto e anche cine musicale, collaborazioni con attori alle prime armi, scrittori, registi, poeti di strada… non solo musica.

La maturità della mia età, mi ha spinto verso nuove prospettive, esperienze, suoni musicali, parole più semplici rispetto a prima. Semplifico i testi, per chi ascolta anche distratto. Immagini, foto”.

In aggiunta: “Il video è volutamente interpretato da due persone non professioniste (almeno fino a ora), una scelta per rendere più fortemente semplice il sentimento e la narrazione. E’ molto naif (un po’ come il Tempo delle Mele) ma vedo che il risultato è molto concreto. Arriva diretto“.

Il videoclip è stato realizzato dal giovanissimo regista Alaa Zinoubi.

La copertina è tratta da un’opera di Bonomo Faita “Bubble gum” (collezione privata).

Il singolo è pubblicato dall’etichetta Terzo Millennio Records e disponibile in tutti i digital stores

