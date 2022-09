Franco126 è pronto per il gran finale del suo tour con due imperdibili date: giovedì 22 settembre al Mediolanum Forum di Milano e sabato 24 settembre al Palazzo dello sport di Roma, già sold out.

I due live saranno l’occasione per vedere il cantautore romano in dei palazzetti e per festeggiare il termine della “sequenza cinematografica” di immagini in musica iniziata lo scorso anno con l’album “Multisala”, certificato disco d’oro. In scaletta, oltre al brano “Fuoriprogramma” uscito lo scorso dicembre, l’EP “Uscire di Scena” e il brano “Mare Malinconia”, in collaborazione con Loredana Bertè.

I biglietti per tutte le date sono in vendita online su www.vivoconcerti.com e presso tutte le rivendite autorizzate. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Franco126, al secolo Federico Bertollini, è un cantautore romano. “Polaroid”, pubblicato nel 2017 è stato il suo esordio in coppia con Carl Brave. Un vero e proprio caso discografico emerso dal web ed entrato stabilmente nelle classifiche di vendita, raggiungendo il Doppio Disco di Platino.

