ASDC Sardinia Open, impegnata da oltre 20 anni nella promozione del Wheelchair Tennis terrà a fine mese il famoso torneo “Sardinia Open International”, giunto alla 22^ edizione, che vede il brand Galileo tra gli sponsor.

Alla manifestazione, che si svolgerà ad Alghero dal 26 settembre al 01 ottobre 2022, saranno presenti i più forti giocatori delle classifiche mondiali – circa 200 atleti provenienti da 24 diverse Nazioni tra cui 120 giocatori che si sono confrontati nelle ultime Paralimpiadi di Tokio 2021 – oltre alla numero uno delle classifiche mondiali vincitrice delle ultime 2 paralimpiadi e vincitrice di Wimbledon e Roland Garos Francia l’olandese Diede De Groot.

Come ogni anno la manifestazione sarà trasmessa in diretta su piattaforma Sky su Supertennis e in alcune TV Regionali dove andrà in onda lo spot firmato Galileo, forte del claim “Un torneo tutto da vedere”.

Sul Campo Centrale, inoltre, sarà presente un banner Galileo per ribadire il valore sociale, formativo e culturale dello sport e sostenere con il suo contributo l’Associazione ASDC Sardinia Open, organizzatrice delle manifestazioni in wheelchair “Sardinia Open”.

www.sardiniaopen.net

