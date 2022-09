La tigre si riveste d’oro per “GOLD SCENARIO”, lo speciale appuntamento live di C’MON TIGRE previsto per venerdì 23 settembre al DIG Festival di Modena!

Per questa tappa speciale dello “Scenario Tour”, C’Mon Tigre approda nella chiesa barocca di San Carlo a Modena con una formazione ad hoc.

È la seconda volta per i C’Mon Tigre, al più importante festival europeo dedicato al giornalismo investigativo e di reportage dopo il live in silent del 2020, questa volta con un live speciale senza cuffie.

Opening Set di Scott Hamilton.

Biglietti disponibili su DICE: bit.ly/cmontigre.

Con questo concerto, i C’Mon Tigre presenteranno al pubblico i brani del loro repertorio, inclusi quelli del nuovo album “Scenario”, già disponibile sulle piattaforme streaming, in digital download e in formato vinile in 2 versioni.

Tra sacro e profano, tra classico e contemporaneo, tra passato e futuro: è in queste dicotomie che si fonda C’Mon Tigre, creato da un’idea di un duo che coinvolge diversi artisti nazionali e internazionali.

