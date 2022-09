Dopo il successo dello scorso anno, AMADEUS torna all’Arena di Verona il 12, 13 e 14 settembre con ARENA SUZUKI ‘60 ‘70 ’80 e…‘90.

A questo incredibile viaggio nel tempo aggiunge così, non solo una terza serata, ma anche un nuovo decennio, gli anni ‘90, per far rivivere 40 anni di hit iconiche della musica italiana e internazionale.

Gli show ARENA SUZUKI ‘60 ‘70 ’80 e…’90, nati da un’idea di Amadeus, andranno poi in onda su Rai 1 sabato 17 settembre, sabato 24 settembre e sabato 1 ottobre.

Una vera e propria playlist di hit che hanno segnato quattro decenni simbolo della musica mondiale interpretate dagli artisti originali in quello che, per la memoria collettiva, è il vero Tempio della Musica: l’Arena di Verona.

Come per la prima edizione, Amadeus tornerà in consolle affiancato da Massimo Alberti e nel corso delle serate farà ascoltare il suo repertorio da dj-vocalist e le sue playlist Anni ’60, ’70, ’80 e…’90.

Sono oltre 28.000 i biglietti venduti ad oggi per assistere alle tre serate e gli ultimi biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne: www.ticketone.it/artist/arena-60-70-80/.

