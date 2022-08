Willie Peyote al Parco Gondar di Gallipoli

Lunedì 22 agosto (ore 22) il Parco Gondar di Gallipoli, in collaborazione con BassCulture e CoolClub, ospita il concerto di Willie Peyote, una delle figure più interessanti e innovative della scena indie italiana. Il rapper e cantautore torinese sarà accompagnato dalla band All done, formata da Luca Romeo (basso), Dario Panza (batteria), Daniel Bestonzo (tastiere synth), Enrico Allavena (trombone) e Damir Nefat (chitarra).

Il nome d’arte di Guglielmo Bruno unisce Willy il Coyote (Wile E. Coyote) con il peyote, pianta allucinogena proveniente dall’America settentrionale. In scaletta, oltre ai principali successi che hanno costellato il suo percorso, ci saranno i brani di “Pornostalgia“, ultimo lavoro discografico uscito in primavera per Virgin Records/Universal Music Italia.

Non mancherà “Mai dire mai (La locura)”, che nel 2021 ha regalato a Willie Peyote il Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo. Ingresso 27 euro.

Biglietti disponibili in prevendita nei circuiti Dice e TicketOne e al botteghino. Info facebook.com/ParcoGondar

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia