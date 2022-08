Dj Set, gli aperitivi musicali al Cotriero di Gallipoli

Tra live e dj set, continuano ogni giorno gli aperitivi musicali al tramonto del Cotriero di Gallipoli, località Pizzo.

Domenica 21 agosto (ore 18:30) ai piatti Andrea Maggino con un sound che spazia dalla house music alla deep con influenze afro con elementi vocali.

Nel corso degli anni si è esibito in molti club nel salento, in Italia e in giro per l’Europa esibendosi al fianco di alcuni dj internazionali come Dennis Ferrer, Joris Voorn, Andrea Oliva, Ilario Alicante, Nic Fanciulli, Reboot, Lee Van Dowski, David Morales, Michel Cleis, Stefano Noferini, Hector Romero, Claudio Coccoluto, Ralf e molti altri.

Lunedì 22 agosto torna l’appuntamento con il Cotrierino dei bimbi. Una giornata ricca di emozioni a partire dalle 10 con giochi di una volta, laboratori, drum circle, flash mob, giochi senza frontiere, artisti di strada e tanto altro. Info 3406662833 – facebook.com/cotriero

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia