“Ghettolimpo Summer Tour”: Mahmood a Mantova il 3 settembre

Dopo il successo dei concerti sold out della primavera, che lo hanno visto esibirsi nei più iconici live club europei e italiani, Mahmood è tornato con il Ghettolimpo Summer Tour: 16 concerti nelle principali città e nei festival, in alcune delle più suggestive location in Italia, a cui si è aggiunta la speciale partecipazione al Sunny Hill Festival di Pristina, in Kosovo.

Prossimo appuntamento il 3 settembre al Palazzo Te di Mantova.

Accompagnato dai musicisti Francesco Fugazza, Marcello Grillo e Elia Pastori, Mahmood porta sul palco uno spettacolo sensazionale, con una scaletta composta da tutte le sue hit più famose e brani significativi tratti dai suoi album “Ghettolimpo” e “Gioventù Bruciata”, tra cui “Soldi”, “Rapide”, “Nilo nel Naviglio” e “Rubini”.

Un set essenziale dagli arrangiamenti elettronici che trasporterà il pubblico nell’immaginario dell’artista: dai visual onirici e futuristici, con richiami al mondo egizio di “Baci dalla Tunisia” e “Dorado”, fino agli iconici balli di “Klan” e “Kobra”.

Prossime date del Tour:

Sabato 3 settembre 2022 – Palazzo Te, Mantova

Lunedì 5 settembre 2022 – Piazza dei Signori, Vicenza

Sabato 10 settembre 2022 – Codishow Festival (Campo Sportivo ex Salesiani), Codigoro (FE)

Prevendite disponibili su www.friendsandpartners.it

Tutte le info sul tour di Mahmood sono disponibili su www.friendsandparters.it

Info biglietti: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it



