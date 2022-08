Caterina Balivo e i dubbi. Stasera su Rai2 in seconda serata

Inizia stasera alle 22.50 su Rai2 “Help – Ho un dubbio”, programma condotto da Caterina Balivo

L’adattamento del format “What should I do?”, consiste nell’aiutare le persone concorrenti a prendere delle decisioni a seguito di dubbi, sia in scelte semplici, sia in scelte più complesse.

I partecipanti possono essere da soli, in coppia, in gruppo, e il pubblico in studio dovrà dare una risposta al quesito grazie ad un telecomando ed esprimersi per un si o un no.

I dubbi dei concorrenti, sono corredati da videomessaggi di parenti, amici

