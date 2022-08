Cantautrice e artista poliedrica, a proprio agio sul palco così come su un set cinematografico, e anche scrittrice, ERICA MOU annuncia la sua partecipazione ad un programma televisivo ed entra nel cast di “SEX”, in onda da domenica 7 agosto in seconda serata su Rai3, con la conduzione di Angela Rafanelli.

Il programma (prodotto per Rai3 da Fenix Entertainment) tratterà tematiche legate al sesso. Un argomento sempre attuale ma ancora poco raccontato e in parte sconosciuto al grande pubblico televisivo. L’obiettivo è infatti quello di affrontare un tema che viene visto ancora come un tabù, creando un’atmosfera rilassante e semplice, per educare ed informare soprattutto le nuove generazioni.

In ogni puntata, Erica Mou interpreterà diverse canzoni, alcune tratte dal suo repertorio e altre cover, legate al tema del giorno. Non può mancare, ad esempio, un omaggio a Raffaella Carrà, uno dei personaggi che ha maggiormente contribuito alla liberazione sessuale dell’immagine della donna nel nostro Paese, ma ci sarà spazio anche per brani di Mina, Lady Gaga, Blanco, George Michael, e persino di Måneskin, Doors, ABBA, Mia Martini e Amanda Lear.

Erica Mou riproporrà anche alcune cover incise da lei stessa negli anni, come “Pensiero stupendo” di Patti Pravo e “Sono una donna non sono una santa” di Rosanna Fratello, contenuta nel suo ultimo album “Nature”.

«È stata la conduttrice, Angela Rafanelli, a chiamarmi. Per me è stata un’esperienza bellissima, non ho mai ricevuto una vera educazione sessuale da piccola, l’argomento è sempre stato trattato come un tabù e al giorno d’oggi è impossibile vivere questo aspetto della vita con sensi di colpa e vergogna – dichiara Erica Mou in merito al progetto – Amo l’idea che il servizio pubblico possa trovare una via così onesta per parlare di sesso e amo pensare che avere più strumenti sia l’unico modo per farci e fare meno male e migliorarci come individui. È sempre tutta una questione di abbracciare la Natura, le sue moltitudini, le Nature anzi, che è proprio il filo conduttore del mio ultimo album».

Inoltre, a dieci anni esatti dalla sua prima partecipazione, Erica Mou salirà anche sul palco del prestigioso Sziget Festival il 12 agosto, con una speciale esibizione sul Light Stage (per info: https://szigetfestival.com/it/exciting-venues-of-sziget). In questa occasione, Erica Mou sarà accompagnata da Flavia Massimo al violoncello e cori e da Molla alla ritmica, basso, pianoforte e cori.

Sul palco dello Sziget Festival, Erica Mou presenterà i brani di “Nature” (MAREMADRE / distribuzione ADA Music Italy), il suo ultimo disco da cui è estratto il singolo attualmente in rotazione “Animals”. Il brano è anche un video disponibile al seguente link: youtu.be/7vPfLHqcsGw.

