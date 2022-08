“Dinosauri in città” a Bergamo dal 26 agosto al 18 settembre, scambio culturale con l’Argentina.

Dinosauri giganti che emozioneranno con la loro storia e magia.

La mostra sarà itinerante, creando momenti ludici e didattici, per scoprire da vicino le caratteristiche del Tyrannosaurus Rex lungo 13 metri, il Mamenchi lungo 22 metri e altri dinosauri presenti in questa straordinaria produzione , per la gioia di grandi e bambini appassionati del mondo giurassico e dal mondo della magia; i draghi sono la novità assoluta in Europa.

Gli amanti di Jurassic Park e Animali fantastici non rimarranno delusi.

La struttura e’ organizzata a Bergamo, zona Fiera ,su 1500 mq di esposizione con modelli animatronici di dinosauri e draghi a grandezza naturale

Ogni giovedì, family day, ticket per tutti al costo di 8 euro.

Ingresso

-feriali, dalle ore 15.00 alle ore 20.00

-sabato e domenica, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 3348979518 e visitare il sito www.dinosauriincitta.it

