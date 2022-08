Coldplay

Sono passati sei anni dall’ultima volta che i Coldplay si sono esibiti in Italia.

L’appuntamento ora è stato fissato per il 21 giugno a Napoli, stadio Maradona, e il 25-26 giugno a Milano, nello stadio San Siro.

Prevendite

Le prevendite inizieranno mercoledì 24 agosto e la vendita giovedì 25, su My Live Nation

Dopo l’attuale successo del tour “Music Of The Spheres World Tour”, l’atteso ritorno in Italia.

Biglietti

Diverse le tipologie di biglietti che possono essere acquistati, in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10 di mercoledì 24 agosto 2022. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di giovedì 25 agosto 2022 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati

