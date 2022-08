Decibel Open Air : Amphitheatre Stage by DICE

Tra le tante novità di questa edizione Decibel Open Air, in calendario sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 al Parco delle Cascine di Firenze, spicca il nuovissimo e terzo palco, che quest’anno assume la denominazione di Amphitheatre Stage by DICE, in collaborazione quindi con il ticketing inglese mobile only sbarcato in Italia nel 2020.

L’Amphitheatre Stage by DICE – novità nella novità – è dedicato ai live set di artisti di livello assoluto quali 2manydjs, Caribou e Overmono (sabato 10) e Cosmo e Vitalic (domenica 11): un anfiteatro che costeggia la riva destra dell’Arno ed è stato restaurato tra il 2010 e il 2011, un restauro che ne ha preservato e tutelato il suo profilo storico, culturale e paesaggistico, caratteristiche che lo rendono ideale per per un festival come Decibel Open Air e che questa estate ha avuto un’anteprima di gran lusso con la rassegna Decibel Presents, che ha ospitato fuoriclasse dell’elettronica quali Joseph Capriati (sabato 11 giugno), Charlotte de Witte e Enrico Sangiuliano (sabato 25 giugno) e Solomun (sabato 23 luglio).

“È un grandissimo piacere vedere il frutto della collaborazione con Decibel Open Air, festival tra i più importanti della scena elettronica italiana e internazionale – spiega Laura Marchesi, Account Director di DICE – Come già avvenuto quest’anno in occasione del Sónar Festival di Barcellona, abbiamo voluto celebrare questa partnership scegliendo di essere presenti al festival con un palco targato DICE. Il DICE Stage, la cui direzione artistica sarà curata da Decibel, vuole essere il nostro tributo a un festival che, con una gamma sempre più ampia di idee e stili, rimodella da anni la cultura globale e il modo di fare clubbing e rappresenta a pieno l’approccio eclettico e aperto con il quale lavoriamo.”

Questo il programma completo dei due giorni di Decibel Open Air:

Sabato 10 settembre 2022:

Amelie Lens, Fisher, Marco Carola, Richie Hawtin, Giorgia Angiuli, Fideles, Stephan Jolk, Malandra Jr. (DOA stage);

Kölsch, Wade, Marc Maya, Toni Varga, Viviana Casanova, Dimmish, Kommando (elrow stage);

2manydjs, Caribou (live), Overmono (live), Jessy Lanza, Elkka, Giulia Tess (Amphitheatre stage by DICE)

Domenica 11 settembre 2022:

Peggy Gou, Paul Kalkbrenner (live), Nina Kraviz, Michael Bibi, Solardo, KAS:ST, Pôngo (live), 1979 (DOA stage);

999999999 (live), Adiel, I Hate Models, Pan-Pot, Reinier Zonneveld (live), T78, Mattia Trani (live), Sara Mozzillo (Terminal V stage);

Cosmo (live), MACE (dj set), Vitalic (live), Tamburi Neri (live), Klaus (Amphitheatre stage by DICE)

Decibel Open Air è una produzione Decibel Eventi, Nautilus Event, VIVO Concerti

Biglietti disponibili su DICE: www.dice.fm / https://link.dice.fm/decibelopenair2022

