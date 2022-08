” In stato di Grazia” è un monologo scritto da Tobia Rossi per Margo’ Volo.

La trasformazione di una donna di mezza età oggi comunemente chiamata milf , attraverso la bravura della poliedrica e comica attrice milanese.

Grazia è il nome del suo personaggio , donna di mezza età , che da un evento pressoché surreale, si ritrova a vivere e parlare di libertà sessuale, di tabù e pregiudizi. Risveglia così una parte di sé, forse sempre esistita, ma mai esposta a causa del proprio bigottismo, o dell’ambiente a lei circostante, per la mentalità di una piccola provincia e per il ruolo che ricopre come preside in una scuola superiore.

Audace , irriverente e comico , il monologo-testimonianza riesce a coinvolgere il pubblico ,soprattutto femminile , che non può che sentirsi parte della sua gioia di vivere, mentre ironicamente racconta apertamente una vita sessuale rinnovata , in continua esplorazione attraverso il corpo che cambia per l ‘età e per la menopausa .

Margo’ Volo interpreta più personaggi miscelando i linguaggi di oggi , da Grazia, suo marito ,i figli e tanti altri riuscendo a catturare l’attenzione di tutti e tutte lasciando un chiaro velo di gioia e simpatia ma anche una profonda riflessione per un desiderio di riscatto contro inutili preconcetti

Un monologo ben riuscito scritto da un giovane autore per un ‘attrice perfettamente adeguata al personaggio.

