“Salutiamo il mare laziale ancora insieme all’associazione Il Bagatto” racconta Sheyla Bobba, ideatrice della kermesse iniziata proprio durante una mostra mercato, il 1 maggio, a Santa Severa. “L’avventura è stata stupenda e con i migliori compagni di viaggio che si poteva desiderare. Per gli autori è stato un momento speciale, a contatto con un pubblico, se vogliamo, più difficile perché meno propenso e abituato ad eventi culturali di questo genere durante una mostra mercato.

Sicuramente però, che regala grandi soddisfazioni quando si ferma a parlare con un autore, ad ascoltare una presentazione o sceglie tra le nostre proposte il libro delle vacanze.

Ad animare lo stand SBS Comunicazione questa volta le presentazioni di:

Francesca Spadaro con Un sogno per vivere (Viola Editrice) alle 18, alle 19 Anna D’Auria con Mala Jin. Tulipani nel cemento (ED Albatros). La seconda serata inizia alle 21 con Luisa Sisti e il suo I giorni e l’amore (ED Kimerik). A concludere Fiorella Mandaglio con “Tra mito e fantasia (CTL Editore, collana Libri SenzaBarcode. Per i firmacopie ci saranno Claudio Chiavari e Marco Costantini. In esposizione i libri di Laura Mancini, Andrea Barricelli, Marco Paoli, Flavio Tamiro, Sheyla Bobba, Alessandra Angelini.

Nuovamente presente anche la scrittrice modenese, Chiara Domeniconi che, sabato 14 agosto, sarà la protagonista del Salotto Tevere , nel cuore dell’evento culturale più atteso nella Capitale nell’Estate Romana, dalle 20, all’altezza di ponte Cestio, saranno presentati i suoi libri “Come un chiodo nella carne” e “diversamente amabile” editi da Argentodorato. Con lei la preziosa voce della cantautrice Gipsy Fiorucci con, anche, il suo singolo “L’anima grida” torna anche il sodalizio con Patrizia Schiavo, attrice teatrale, regista e insegnante di teatro che incanta abitualmente i palcoscenici romani e nazionali.

Il Bagatto

“Noi dell’Associazione Bagatto ringraziamo il consorzio di Marina di San Nicola, nella figura del presidente e dei consiglieri, per averci concesso l’opportunità di organizzare l’evento” spiega Alessandro Russo. “Abbiamo ancora dei posti disponibili, per questa ed altre mostre mercato, litorale laziale in estate e altre tappe in autunno inverno, basta chiamare il 3389657690”.

L’agenzia di promozione editoriale SBS Comunicazione concluderò l’estate con un ultimo evento il 28 agosto, a Città di Castello. Sarà una grande festa dell’editoria libera, l’arte e la cultura. Sono rimasti ancora due posti per le presentazioni e 4 per i firmacopie.

