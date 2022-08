Idee di Passato, idee di Futuro è una rassegna di incontri promossi dall’Associazione Fare arte NEL nostro tempo, di cui il primo è una serata di video arte all’aperto che si svolge nel Boschetto di Parco Ciani a Lugano domenica 4 settembre.

La serata, nata dall’invito dell’Associazione NEL a riflettere attraverso un percorso di moving images sulla memoria di tempi passati – nella loro portata misteriosa, magica o tragica – e su quei tempi “sospesi” dove il futuro viene esplorato attraverso la lente esistenziale del presente, è curata da Giovanna Manzotti – ricercatrice, curatrice ed editor della rivista di arte contemporanea Mousse -. Prevista la proiezione di quattro opere video degli artisti internazionali William Kentridge, Tuan Andrew Nguyen ed Emilija Škarnulytė, nei quali racconti lineari si alternano ad immaginari più frammentari in una narrazione del “sentire” fluire tempi che si fanno memoria, visione e attesa.

“..È inesatto dire che i tempi sono tre: passato, presente e futuro. Forse sarebbe esatto dire il presente del passato, il presente del presente, il presente del futuro. Il presente del passato è la memoria, il presente del presente è la visione, il presente del futuro è l’attesa.” Sant’Agostino

Con William Kentridge le caratteristiche delle maree aprono lo sguardo sui drammi collettivi e individuali dell’uomo e sulla sua capacità di misurarsi con il destino (Tide Table, 2003), con Tuan Andrew Nguyen ci ritroviamo in un futuro al confine della possibile estinzione dell’umanità, predetto da cinque bambini che viaggiano per mari raccogliendo storie di un mondo che non hanno mai conosciuto (The Boat People, 2020).

Emilija Škarnulytė immagina un tempo liberato dalle strutture militari ed economiche che opprimono il presente in cui uomo, natura e macchina sono uniti a formare un ritratto di un possibile futuro post-umano (Sirenomelia, 2018), mentre il secondo cortometraggio di William Kentridge ci accompagna in una danza ritmata da riflessioni filosofiche, aforismi poetici e paesaggi attraversati dalla figura errante dell’artista (Second-hand Reading, 2013).

NEL è un’associazione privata no profit nata nel 2012 a Lugano con lo scopo di promuovere incontri e conferenze multidisciplinari su temi della contemporaneità in collaborazione con diverse istituzioni pubbliche e private. L’associazione si focalizza principalmente sulle visioni di artisti e di esperti di discipline come l’antropologia, la letteratura, la filosofia, la scienza. Nel corso di quasi dieci anni di iniziative, NEL ha ospitato oltre cinquanta personalità dell’arte e della cultura internazionale tra i quali Marc Augé, Berlinde de Bruyckere, Daniel Buren, Bice Curiger, Alfredo Jaar, Stefano Mancuso, Giulio Paolini, Telmo Pievani, Eike Schmidt, Victor Stoichita, Thomas Ruff, Pascale Marthine Tayou.

La serata si inserisce nel calendario degli eventi di Lugano in Estate, in collaborazione con la Divisione eventi e congressi della Città di Lugano.

PROGRAMMA SERATA VIDEO ARTE

4 SETTEMBRE

BOSCHETTO DI PARCO CIANI, LUGANO

Ore 20.45: Saluti Roberto Badaracco, Vice Sindaco della Città di Lugano e Capo Dicastero Cultura Sport ed Eventi.

Ore 20.45: Presentazione del programma della serata: Giovanna Manzotti

Ore 21.00: Videoproiezioni (durata totale 55 minuti)

Ore 22.00: Conclusioni

Un ringraziamento speciale agli artisti, alla Galleria Lia Rumma di Napoli e Milano e alla Galleria James Cohan di New York.

Associazione Fare Arte Nel Nostro Tempo

