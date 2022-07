È uscito in digitale e dal 22 luglio entrerà in rotazione radiofonica “STAY WITH ME”, il nuovo singolo del producer e artista multiplatino, vincitore di un Grammy Award, CALVIN HARRIS in collaborazione con i giganti della musica internazionale JUSTIN TIMBERLAKE, HALSEY e PHARRELL WILLIAMS!

Lo psichedelico videoclip, diretto da Emil Nava, è online al seguente link: https://youtu.be/eMQuofsOOzo.

La nuova colonna sonora dell’estate firmata da Calvin Harris è caratterizzata da una melodia perfetta per essere ballata sulla pista da ballo durante le feste e vede per la prima volta collaborare il dj/producer multiplatino con Justin Timberlake e Halsey. Si rinnova inoltre la collaborazione con Pharrell, già presente nell’album “Funk Wav Bounces Vol. 1”.

“Stay With Me” sarà contenuto all’interno del nuovo attesissimo album “FUNK WAV BOUNCES VOL. 2” (Columbia Records/Sony Music) in uscita il 5 agosto (preorder: https://calvinharris.lnk.to/FunkWavBouncesVol2).

Al suo interno ci saranno anche il singolo “Potion” (https://youtu.be/FFV6t4Dl_zQ) in collaborazione con la superstar Dua Lipa e Young Thug (che conta circa 100 milioni di stream, oltre 20 milioni di visualizzazioni su YouTube, ha raggiunto la Top 20 della classifica mondiale di Spotify, la Top 25 dell’Airplay radiofonico italiano e nella Top 30 dell’Airplay radiofonico europeo) e il brano “New Money” feat. 21 Savage.

Insieme a loro, presenti nel disco anche Stefflon Don, Chlöe, Charlie Puth, Pusha T, Shenseea, Tinashe, Normani, Lil Durk, Offset, 6lack, Coi Leray, Busta Rhymes, Donae’O, Latto, Swae Lee, Jorja Smith e Snoop Dogg.

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia