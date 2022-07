Uscito in digitale “Cosa sei”, il singolo d’esordio della giovane band Eva Mora. Il brano, che sarà accompagnato da videoclip, dà inizio a una serie di singoli che anticiperanno il disco.

“Cosa sei” descrive un rapporto di dipendenza tra due persone nel quale uno chiede all’altro di aspettare qualcosa che mai si verificherà: “In maniera quasi ironica la voce narrante si sente in una crisi mondiale o in un girone infernale, – racconta la band – in un loop da cui non riesce a tirarsi fuori nel quale il tempo è l’unica variabile che la spinge a cercarne un’uscita, ciò che le rimane è chiedere all’altro chi è”.

Gli autori e i compositori del brano sono Raffaella Poma, Santi Orlando e Gregorio Piscitello. Al singolo hanno collaborato Ciccio Leo (mix), Riccardo Piparo e Roberto Romano (master).

Eva Mora è un trio musicale nato nel 2021 e composto da Raffaella Poma (voce e basso), Gregorio Piscitello (chitarra e altri strumenti) e Santi Orlando (batteria e electric drums).

Il 2015 è l’anno in cui i tre membri hanno cominciato a lavorare insieme a diversi progetti musicali fino ad arrivare alla formazione attuale che si pone l’obiettivo di evolvere dal punto di vista artistico e di rilasciare la propria musica. Il trio lo scorso ha deciso di finanziare la produzione dei loro singoli tramite uno Street Tour in giro per la Sicilia (Taormina, Favignana, Catania, Palermo e altre).

