Martedì 19 luglio dalle ore 20.00, come anteprima del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la versatile cantautrice ROBERTA GIALLO si esibirà in concerto presso il museo MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma (Via Guido Reni, 4°), in occasione della serata “Omaggio a Lucio Dalla”, moderata dal critico musicale ERNESTO ASSANTE.

L’evento si svolge nell’ambito di Estate al MAXXI 2022, il programma estivo tra arte, architettura, libri, fotografia, cinema, performance, musica. È possibile acquistare il biglietto per l’evento al link di seguito: https://ticket.maxxi.archeoares.it/spettacolo?id=26

La serata sarà disponibile sulla piattaforma streaming in esclusiva gratuita su ITsART dal 28 luglio al seguente link: https://bit.ly/3nUUujx. Il programma musica è parte della rassegna Estate Romana 2022, con il contributo di Regione Lazio e Roma Capitale e in collaborazione con SIAE.

Roberta Giallo omaggerà il pubblico con l’esecuzione di alcune canzoni iconiche facenti parte del repertorio indimenticabile del geniale artista bolognese e di altri brani scritti dalla stessa cantautrice, figli dell’ispirazione tratta dal loro stimolante rapporto umano e artistico.

«Sono onorata e felice di tornare al Museo MAXXI, stavolta per celebrare, piano e voce, il mio cherubino Lucio: le sue canzoni sono Arte immortale, quale luogo migliore per farle risuonare e prendere corpo? – dichiara Roberta Giallo – durante la mia esibizione saranno proiettati anche alcuni disegni che ho realizzato ispirandomi a Lucio e al suo Mondo sconfinato e multidimensionale»

Il concerto “Omaggio a Lucio Dalla” aprirà ufficialmente il MEI25 a Faenza il 30 settembre 2022.

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia