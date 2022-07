Tony Bennett e Lady Gaga ottengono ben 4 candidature alla 74° edizione degli Emmy Awards, il più importante premio della tv degli Stati Uniti, per lo speciale televisivo “One Last Time: An Evening with Tony Bennett & Lady Gaga”. La cerimonia andrà in onda lunedì 12 settembre.

Lo speciale ha ottenuto 4 nomination: Outstanding Variety Special (pre-recorded), Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Special, Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Special, Outstanding Music Direction.

I due artisti hanno pubblicato lo scorso ottobre il loro ultimo album assieme (e l’ultimo della carriera di Tony Bennett), Love for Sale via Columbia Records/Interscope Records.

Registrato agli Electric Lady Studios a New York City, il disco contiene un mix di brani registrati sia con arrangiamenti orchestrali che con un ensemble jazz. Il disco ha trionfato quest’anno ai Grammy Awards vincendo l’ambito premio per Miglior Album Pop Tradizionale e quello per la Miglior Produzione di un album (non di musica classica).

L’idea di realizzare “ LOVE FOR SALE ” era già nell’aria quando i due artisti avevano pubblicato il loro primo disco, “Cheek to Cheek” nel 2014. “Cheek to Cheek” ha conquistato il pubblico e la critica di tutto il mondo tanto da debuttare al 1°posto della classifica americana degli album Billboard 200 e nella Top Ten italiana alla posizione n.6. Il disco ha poi vinto 1 Grammy Award come Miglior album pop tradizionale.

