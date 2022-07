Arriva in radio da venerdì 15 luglio il nuovo singolo di KUNGS, dj e produttore francese multiplatino, intitolato “PEOPLE” con i THE KNOCKS.

In “PEOPLE” troviamo due degli artisti più suonati dalle radio italiane dell’ultimo anno e mezzo: da una parte ovviamente c’è KUNGS che dopo aver dominato l’estate 2021 con Never Going Home , ha inaugurato la riapertura dei club post pandemia con Lipstick nell’autunno/inverno e ha riempito le piste con Clap Your Hands ; dall’altra i THE KNOCKS che hanno collaborato in Fireworks di Purple Disco machine, il brano più passato dalle radio del 2021.

Il nuovo singolo si orienta verso un sound vibrante, funky, solare e ispirato al genere italo-dance che ha contraddistinto tutto l’ultimo album d’inediti dell’artista, “ CLUB AZUR ”, uscito a marzo.

Nel 2020, dopo essersi esibito in live e dj set in tutto il mondo con apparizioni di rilievo nei più prestigiosi festival internazionali (Coachella, Lolapalooza, Tomorrow Land, Ultra Music Festival, Summer Sonic…) per far fronte alla pandemia globale KUNGS ha dato forma a un vero e proprio “digital club” chiamato “Club Azur”.

Ad oggi conta oltre 5 miliardi di stream sulle piattaforme e di recente ha realizzato un remix della hit globale di Dua Lipa, “Don’t Start Now”. Ad oggi ha accumulato oltre 9 miliardi di stream.

Tracklist “Club Azur”:

1. Zebulon

2. Fashion with Boysnoize

3. Never Going Home

4. Clap Your Hands

5. Quanto Tempo with Victor Flash

6. Lipstick

7. Lullaby

8. People with The Knocks

9. Regarde-moi

10. Without you with Good Times Ahead

11. Paris

