Giovedì 14 luglio FABRIZIO MORO salirà sul palco in Piazza Cattedrale ad ASTI, per una tappa del suo tour “La mia voce tour 2022”.

Il cantautore romano emozionerà il pubblico eseguendo live i brani del suo ultimo lavoro discografico “La mia voce” (Fattoria del Moro / Warner Music Italy) e tutte le canzoni più significative della sua carriera.

Ad aprire il concerto ci sarà il giovane cantautore MATTEO ROMANO, che, grazie alla vittoria dell’ultima edizione di Sanremo Giovani, ha partecipato al Festival di Sanremo 2022 con “Virale”.

L’evento è realizzato in collaborazione con Astimusica, che ha inserito il concerto di Fabrizio Moro nel proprio programma, Confagricoltura di Asti, Assilab Unipolrental e Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato.

Fino al 3 settembre Il Monferrato On Stage si sposterà per altri 11 appuntamenti in vari comuni del territorio situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria: il 23 luglio a CANTARANA (AT), il 24 luglio a BASALUZZO (AL), il 30 luglio a PIEA (AT), il 5 agosto a TIGLIOLE (AT), il 7 agosto a ROATTO (AT), il 10 agosto a CASTAGNOLE M.TO (AT), il 20 agosto ad ARAMENGO (AT), il 21 agosto a BUTTIGLIERA (AT), il 26 agosto a FERRERE (AT), il 27 agosto a CASTELL’ALFERO (AT) e, infine, il 3 settembre a FRINCO (AT).

Programma completo disponibile al seguente link: https://www.fondazionemos.org/monferratoonstage/.

I biglietti per il concerto di Fabrizio Moro sono disponibili in prevendita su TicketOne.it, TicketMaster.it e VivaTicket.com. Tutti gli altri eventi sono ad ingresso gratuito.

