Manca meno di una settimana a NATURALMENTE PIANOFORTE, il festival in programma dal 20 al 24 e il 27 luglio che da sempre fonde musica e natura e che fa vivere un’esperienza totalizzante nella valle del Casentino, in provincia di Arezzo.

L’edizione di quest’anno riprende la sua formula originaria aprendosi a nuovi mondi, come danza, teatro, comicità’, tutti legati con la musica, che rimane protagonista assoluta della sei giorni.

Di seguito il programma di Naturalmente Pianoforte:

Mercoledì 20 luglio

ore 11.00 ALBERTO TAFURI al Chiostro della Chiesa Foresteria del Monastero di Camaldoli (ingresso gratuito)

ore 21.00 CARLO GUAITOLI al Quadrante di Santuario di Chiusi della Verna (ingresso gratuito)

Giovedì 21 luglio

ore 20.00 FLAVIO OREGLIO e ALBERTO PATRUCCO alla sede della Fondazione Baracchi a Bibbiena (ingresso gratuito)

ore 21.30 ALAN CLARK al Castello dei Conti Guidi di Poppi (ingresso gratuito)

ore 22.30 TORPEDO BLU SWING TRIO in Piazza Paolo Uccello a Pratovecchio (ingresso gratuito)

Venerdì 22 luglio

ore 18.30 MASSIMO PRIVIERO al Piazzale del Lanificio di Stia (ingresso gratuito)

ore 20.00 CIALDO CAPELLI e VALENTINA BELLINASO al Podere della Civettaja di Pratovecchio (biglietti € 25.00 PREVENDITA ONLINE naturalmentepianoforte.it, VENDITA presso info-point festival)

ore 21.30 PACIFICO a Piazza Tanucci a Stia (ingresso gratuito)

ore 23.00 DEMIAN DORELLI all’Ex Lanificio Berti a Pratovecchio (ingresso gratuito)

Sabato 23 luglio

ore 20.00 UMBERTO PETRIN al Castello di Porciano (ingresso gratuito)

ore 21.30 PAOLO ROSSI in Piazza Jacopo Landino a Pratovecchio (biglietti € 15.00 PREVENDITA ONLINE TicketOne e VENDITA presso info-point festival)

ore 23.00 VITTORIO COSMA con Pacifico, Frida Split e Tuzzy all’Ex Lanificio Berti a Pratovecchio (ingresso gratuito)

Domenica 24 luglio

ore 05.00 GENESIS PIANO PROJECT alla Pieve di Romena a Pratovecchio (ingresso gratuito)

dalle ore 18.00 alle ore 23.00 Musica dal vivo (Tasto 89) al Lungarno delle Monache Vecchie a Pratovecchio (ingresso gratuito)

ore 18.00 LUIS DI GENNARO & COMAKEMA con special guest AFRAN al Lungarno delle Monache Vecchie di Pratovecchio (ingresso gratuito)

ore 20.00 MARCO VEZZOSO, ALESSANDRO COLLINA e ANDREA MARCHESINI al Castello di Porciano (ingresso gratuito)

ore 21.00 FABIO CONCATO in Piazza Jacopo Landino a Pratovecchio (biglietti € 20.00 PREVENDITA ONLINE TicketOne e VENDITA presso info-point festival)

Mercoledì 27 luglio

ore 19.00 LUDOVICO EINAUDI alla Pieve di Romena a Pratovecchio (biglietti in VENDITA ONLINE su TicketOne.it)

All’interno del festival si terrà una masterclass di pianoforte classico, tenuta dal Maestro ANDREA TURINI, rivolta a pianisti italiani e stranieri senza limiti d’età. Organizzata dall’Associazione Culturale PratoVeteri di Pratovecchio Stia (AR), avrà inizio il 18 luglio e terminerà il 24 luglio e i suoi allevi avranno la possibilità di esibirsi il 23 e il 24 luglio alle ore 11.00 presso la Chiesa delle Domenicane di Pratovecchio.

www.naturalmentepianoforte.it

