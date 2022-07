Mamma Mia! Il musical dei record a Lecce

Mamma Mia!: sabato 6 e domenica 7 agosto in piazza Libertini a Lecce arriva il musical con le più belle canzoni degli Abba

Sabato 6 e domenica 7 agosto in Piazza Libertini, nel cuore del capoluogo salentino, due imperdibili date con le più belle canzoni degli Abba. L’allestimento italiano della celebre commedia musicale diretto da Massimo Romeo Piparo porta in scena Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz, Sabrina Marciano e un cast di circa trenta tra i più affermati artisti del musical italiano accompagnati dall’Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello. Il doppio appuntamento è promosso da Razmataz Live nella rassegna LecceInScena del Comune di Lecce.

Sabato 6 e domenica 7 agosto (ore 21:15 – ingresso 35, 46 e 58 euro – prevendite circuito www.ticketone.it) Piazza Libertini a Lecce ospita Mamma Mia!. Due date imperdibili e in esclusiva per il Sud Italia per il musical dei record con tutte le più belle canzoni degli ABBA, la band svedese che in cinquant'anni ha venduto più di 400 milioni di dischi.

Lo spettacolo firmato da Massimo Romeo Piparo, prodotto in Italia da PeepArrow Entertainment su licenza di Music Theatre International (Europe), porta in scena Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz, Sabrina Marciano e un cast di circa 30 tra i più affermati artisti del musical italiano accompagnati dall’Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello.

Nel doppio appuntamento – organizzato e promosso da Razmataz Live nella rassegna LecceInScena del Comune di Lecce – il pubblico potrà scatenarsi al ritmo coinvolgente delle celebri hit degli ABBA come Mamma Mia!, Dancing Queen, The winner takes it all, Super Trouper e molti altri.

Originariamente ideato da Judy Craymer con musica e testi di Benny Andersson e Björn Ulvaeus, alcuni brani di Stig Anderson e libretto di Catherine Johnson, l’intero spettacolo (24 canzoni e dialoghi), proprio per volere degli autori originali, è stato tradotto in italiano grazie all’allestimento e alla regia di Massimo Romeo Piparo.

Successi senza tempo che daranno la scossa al pubblico, canzoni romantiche o tutte da ballare: al termine dello spettacolo il pubblico infatti potrà scatenarsi sulle note in versione “disco” della colonna sonora di MammaMia!.

La storia al centro della commedia musicale brilla per romanticismo, coraggio, anticonformismo e divertimento: tra le bellezze di un’isoletta greca del Mar Mediterraneo la giovane Sofia sta organizzando il suo matrimonio. Ma prima di vivere il suo sogno d’amore, fa di tutto per realizzare il suo più grande desiderio: essere accompagnata all’altare dal padre che non ha mai conosciuto.

Per questo chiama sull’isola i tre fidanzati storici di sua madre Donna, per scoprire chi di loro è l’uomo giusto. Dal 1999 Il musical è stato presentato in quasi 500 città nei 5 continenti con più di 60 milioni di spettatori. Sulla scia di questo grande successo nel 2008 è uscito nelle sale l’omonimo diretto da Phyllida Lloyd con Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, diventando il musical che ha incassato di più nella storia del cinema.

