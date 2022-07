“Mai più” nuovo singolo di Claver Gold feat. Davide Shorty

Il secondo singolo che anticipa il nuovo album “Questo non è un cane”

Annunciate le date autunnali di “Questo non è un tour” che porterà l’artista in tutta Italia

11 novembre 2022 – Sant’Egidio (TE) – Dejavù (DATA ZERO)

18 novembre 2022 – Bologna – Estragon

2 dicembre 2022 – Torino – Hiroshima Mon Amour

7 dicembre 2022 – Milano – Circolo Magnolia

9 dicembre 2022 – Firenze – Viper Theatre

10 dicembre 2022 – Padova – C.S.O. Pedro

15 dicembre 2022 – Roma – Largo Venue

16 dicembre 2022 – Conversano (BA) – Casa delle Arti

Quante volte hai pensato: questa è l’ultima volta,

tutte quelle volte che ti sei ripetuto “mai più” ma non hai avuto la forza.

Oltre il senso di colpa, oltre le paure, oltre l’orgoglio… il coraggio.

Esce oggi su tutte le piattaforme digitali, “MAI PIÙ”, il nuovo singolo di CLAVER GOLD feat. DAVIDE SHORTY per Woodworm/Glory Hole Records e distribuito da Virgin Music Label and Artist Services. Il brano anticipa, dopo “Malastrada”, il nuovo album in uscita il 16 settembre, “QUESTO NON È UN CANE”.

Con l’uscita di questo nuovo singolo, CLAVER GOLD annuncia finalmente anche il ritorno nei club con QUESTO NON È UN TOUR, che in autunno lo riporterà sui palchi di tutta Italia.

Per “MAI PIÚ”, prodotta da GIAN FLORES come il precedente singolo, Claver non è da solo: al suo fianco l’amico e collega DAVIDE SHORTY.

“Ogni volta che chiamo Davide – racconta CLAVER GOLD – mi risponde: ‘Sangue mio’. Da qui si può percepire il forte legame che c’è tra noi. È veramente un piacere poterlo ritrovare negli anni, vederci cresciuti e consapevoli delle scelte che stiamo facendo. ‘Mai più’ nasce da una serie di contaminazioni internazionali, ma soprattutto dalla voglia di raccontare e raccontarci. Quando, insieme a GianFlores si stava concludendo il brano, sentivamo che la parte che mancava era Davide, c’era bisogno di lui per dare forza al pezzo… Per me questa canzone è qualcosa di nuovo, sono sicuro che verrà recepita nel mondo giusto, a braccia aperte”.

Il ritorno con il nuovo album – in uscita il 16 settembre – promette di attestare Claver come uno dei pesi massimi del rap in Italia: “QUESTO NON È UN CANE” sarà un disco dalle mille anime e che esplorerà tematiche care all’artista, approfondite in questi anni di silenzio discografico. L’ultimo album solista di CLAVER GOLD risale infatti al 2017 con “Requiem”. Nel frattempo, una raccolta e uno straordinario progetto con Murubutu, “Infernvm”, che ripercorre l’inferno dantesco in musica e tanti live. Sono stati anni di gran lavoro, in cui CLAVER GOLD ha potuto osservare, assorbire, immagazzinare, riflettere, fino alla chiusura di questo nuovo disco.

Per i fan l’uscita di “QUESTO NON È UN CANE” sarà l’occasione di rivedere CLAVER GOLD dal vivo: partirà infatti in autunno QUESTO NON È UN TOUR, che porterà l’artista sui palchi dei principali club italiani. Il tour partirà l’11 novembre con una data zero al Dejavù di Sant’Egidio (TE), per poi proseguire a Bologna (18 novembre, Estragon), Torino (2 dicembre, Hiroshima Mon Amour), Milano (7 dicembre, Circolo Magnolia), Firenze (9 dicembre, Viper Theatre), Padova (10 dicembre, C.S.O. Pedro), Roma (15 dicembre, Largo Venue), Conversano – BA (16 dicembre, Casa delle Arti). Le prevendite sono disponibili da oggi nei circuiti abituali.

