Jazz, samba, bossa nova e world music a Paderno Dugnano

Al via giovedì 14 luglio i concerti di “Let’s Summer” a Paderno Dugnano (Mi) con la vocalist Beatrice Zanolini, il trio BraZuka e il Germano Zenga quartet

Tre appuntamenti con la musica di qualità nella suggestiva cornice del Parco Lago Nord:

si parte con “Marilyn in Jazz”, omaggio alla grande diva nel 60° anniversario della sua scomparsa; giovedì 21 luglio samba, bossa nova, reggae, blues e afrojazz con il trio BraZuka; infine, il 28 luglio, il quartetto del sassofonista Germano Zenga porterà in scena “Gato!”, progetto ispirato al grande musicista argentino Gato Barbieri. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a tutti i concerti

PADERNO DUGNANO (MI) – Jazz, samba, bossa nova e world music costituiranno la colonna sonora di “Let’s Summer”, il fitto cartellone di eventi che il Comune di Paderno Dugnano (Mi) ha allestito anche quest’anno per allietare le sere d’estate nel segno della cultura, del divertimento e della socialità.

Per quanto riguarda la musica, in particolare, la Cooperativa Controluce e AHUM, con la direzione artistica di Antonio Ribatti, hanno organizzato per il Comune di Paderno Dugnano tre imperdibili concerti, tutti in programma nel mese di luglio, che avranno luogo presso l’anfiteatro del Parco Lago Nord, felice esempio di recupero ambientale e di restituzione alla pubblica utilità di una cava estrattiva (inizio live ore 21.15; ingresso gratuito; prenotazione obbligatoria sul sito www.tilane.it).

LET’S SUMMER. L’estate a Paderno Dugnano, da giovedì 14 a giovedì 28 luglio 2022

Dove: Parco Lago Nord, via Valassina 200, Paderno Dugnano (Mi).

Inizio concerti: ore 21.15.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.tilane.it

In caso di pioggia, i concerti si svolgeranno presso il centro culturale Tilane.

Giovedì 14 luglio

Beatrice Zanolini quintet – Marilyn in Jazz

Beatrice Zanolini (voce), Emilio Soana (tromba), Roberto Piccolo (contrabbasso), Claudio Angeleri (pianoforte), Nicola Stranieri (batteria), Nicola Stravalaci (voce narrante).

Giovedì 21 luglio

Trio BraZuka – Pilulas Musicais

Toni Julio (voce), Donat Munzila (chitarra), Kal dos Santos (percussioni, voce).

Giovedì 28 luglio

Germano Zenga quartet – Gato!

Germano Zenga (sassofoni), Luca Gusella (vibrafono), Danilo Gallo (contrabbasso), Ferdinando Faraò (batteria, percussioni).

