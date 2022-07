14 tracce inedite selezionate tra le oltre 30 composte ed eseguite dal polistrumentista Massimo Martellotta per creare l’universo sonoro delle emozioni che accompagnano una delle storie più intense di sempre.

Dalla ambient più tensiva e minimale alla neoclassica di stampo elettro/melodico, passando per sapori anni 80 e titanici beat elettrici, Martellotta conferma le sue doti di compositore e alchimista sonoro fuori dal comune, con uno stile unico e riconoscibile, sorprendendoci ancora una volta dopo la soundtrack della serie TV “Blanca” realizzata con i suoi Calibro 35.

Con la colonna sonora di “Italia 1982 – Una Storia Azzurra” Martellotta ci regala musiche variegate di colori e sempre dense di pathos, che accompagnano ed esaltano il susseguirsi frenetico di speranze, illusioni, amarezze, paure e gioie di un gruppo di ragazzi e un allenatore contro tutto e tutti, alla conquista del proprio sogno.

Release;

Massimo Martellotta

Italia 1982 . Una Storia Azzurra

Colonna Sonora Originale

©&℗ M.Martellotta

14 tracce – 41 Minuti

TRACKLIST:

1_ Titoli In Corsivo

2_ Finale

3_ Heroes Or Nothing

4_ Arpeggio

5_ Ritmo

6_ Sunflowers

7_ Luglio 1982

8_ Rataplan Da Finale

9_ Bass Mood

10_ Hand On Me

11_ Wings

12_ Nuova Terra

13_ Circolo Dei Giusti 14_ Avere o Essere

Credits:

Tutti i brani composti ed eseguiti da Massimo Martellotta

Prodotto, registrato e mixato da Massimo Martellotta al One Man Studio – Milano Masterizzato da Carlo Madaghiele

“ITALIA 1982, UNA STORIA AZZURRA” è una produzione Stand By Me e Vision

Distribution in collaborazione con Sky e distribuito nelle sale da Vision Distribution come evento cinematografico l’11, il 12 e il 13 Luglio.

Il documentario è Prodotto da Simona Ercolani per la Regia di Coralla Ciccolini e la Direzione Artistica di Beppe Tufarulo

https://www.visiondistribution.it

