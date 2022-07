Martedì 5 luglio 2022 h 21:15 ai Bagni Misteriosi

Il sogno di una cosa è il primo esperimento narrativo di Pier Paolo Pasolini, scritto di getto negli anni dell’immediato dopoguerra, prima di Ragazzi di vita e di Una vita violenta, ma pubblicato solo nel 1962, per questo il romanzo risulta essere al tempo stesso il romanzo d’esordio e di conclusione della stagione narrativa di Pasolini.

Pasolini ci parla con le voci delle persone che dall’Italia del secondo dopoguerra, stremate

dalla povertà, sono scappate attraversando illegalmente il confine per andare in Jugoslavia, attratte dal comunismo e con la speranza di trovare un lavoro dignitoso e cibo per tutti.

Vista oggi è una specie di rotta balcanica al contrario che attraversa il medesimo confine

che attualmente i profughi in fuga percorrono per venire in Italia. Forse lo abbiamo dimenticato, ma c’è stato un momento, non molto tempo fa, in cui eravamo noi a ricorrere ai passeur… Tre ragazzi friulani alla soglia dei vent’anni vivono la loro breve giovinezza affrontando il mondo: l’indigenza delle origini in campagna, l'emigrazione, le lotte politiche al rientro in patria, fino all’integrazione nella società borghese del boom economico.

Desiderano la felicità, la bella vita in un paese straniero, poi tornano e maturano una

coscienza politica, sognano la rivoluzione. Invece finiscono per piegarsi ai compromessi dell'età adulta, i sogni si spengono e la felicità tanto agognata, diventa quella delle piccole cose: una ragazza, una casa, un lavoro… fino a morirne.

PREZZI

PEDANA + BORDO PISCINA

posto unico 30€

I e II SETTORE GRADONI + PRATO

intero 25€; under26/over65 15€

III e IV SETTORE GRADONI + PRATO

intero 20€; under26/over65 15€

_________________________

Tutti i prezzi non includono i diritti di prevendita.

_________________________

INFO E BIGLIETTERIA

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.com

Teatro Franco Parenti

