Formula 1: le Qualifiche

Inizia la Q1 sotto una pioggia torrenziale; tutti i piloti si lanciano in pista per evitare un peggioramento del meteo.

Si lotta sul filo dei centesimi e Verstappen si aggiudica questo primo round, mentre entrambe le Haas e le Aston Martin restano escluse.

La Red Bull vola anche nel Q2, nonostante le condizioni proibitive dell’asfalto.

Buona la prestazione di Hamilton che la mette in seconda posizione; Latifi entra per la prima volta nella Top 10.

Tensione e spettacolo nel Q3, Super Max regala ai suoi tifosi un 360 da brividi.

Sainz gioca la sua carta migliore e ottiene la prima Pole Position in carriera proprio davanti all’olandese.

Seconda fila per Leclerc, penalizzato da un errore nell’ultimo giro, e per Perez.

Formula 1: la griglia di partenza

1. Carlos Sainz (Ferrari)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Sergio Perez (Red Bull)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Fernando Alonso (Alpine)

8. George Russell (Mercedes)

9. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

10. Nicholas Latifi (Williams)

11. Pierre Gasly (AlphaTauri)

12. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14. Daniel Ricciardo (McLaren)

15. Esteban Ocon (Alpine)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Sebastian Vettel (Aston Martin)

19. Mick Schumacher (Haas)

20. Lance Stroll (Aston Martin)

Formula 1: La Gara

Partenza con Bandiera Rossa, Verstappen ed Hamilton superano le due Ferrari, ma nelle retrovie un brutto incidente (soprattutto per Zhou) ferma la gara.

Si riprende con le posizioni conquistate nelle qualifiche poichè il primo giro non era terminato al momento dell’esposizione della Red Flag.

Grande difesa di Sainz che riesce a mantenere la testa della corsa, mentre un aggressivo Leclerc prova senza successo ad avere la meglio su Max.

Lo spagnolo sembra non reggere la pressione, commette un errore e deve cedere il passo al Campione del Mondo.

Questo Gran Premio continua però a regalare sorprese, Verstappen è costretto ad anticipare la sosta per una foratura e le Ferrari tornano in testa.

Hamilton si mette in modalità HammerTime e si getta alla caccia delle rosse.

Dopo i pit stop Charles supera il compagno di squadra e diventa il nuovo leader della gara.

Il monegasco vola con pista libera, ma Ocon si ferma in mezzo alla pit lane ed è subito Safety Car.

Alla ripartenza Sainz si riprende la prima posizione e vince il Gran Premio di Silverstone, alle sue spalle si piazzano Perez ed Hamilton, dopo una guerra all’ultima curva con Leclerc.

Formula 1: Il Podio

1 Sainz

2 Perez

3 Hamilton

