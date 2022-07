Hiromi: le date italiane dell’attesissimo tour

Lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre 2022 sono due date da segnare subito sul calendario: è attesa infatti in quei giorni la celebre pianista giapponese Hiromi per le uniche due date italiane del suo tour. Appuntamento prima al Gran Teatro Morato di Brescia il 31 ottobre e poi al Gran Teatro Geox di Padova il 1 novembre.

Hiromi porterà finalmente dal vivo il suo ultimo capolavoro, “Silver Lining Suite“, e sul palco si formerà il cosiddetto “The Piano Quintet”, composto dalla stessa Hiromi al pianoforte e dallo straordinario quartetto d’archi che l’accompagnerà. Uscito nell’ottobre 2021 per Telarc, “Silver Lining Suite” è l’ultimo disco pubblicato da Hiromi, che accoppia alla perfezione il virtuosismo e la potenza emotiva del suo pianoforte con un quartetto d’archi messo in piedi dal violinista Tatsuo Nishie, primo violino della New Japan Philharmonic. Hiromi sarà accompagnata nelle sue esibizioni dal vivo da un quartetto composto da Tom Pigott-Smith (primo violino), Shlomy Dobrinsky (secondo violino), Meghan Cassidy (viola) e Gabriella Swallow (violoncello). Il risultato dell’incontro tra pianoforte e quartetto d’archi sfuma i confini tra la musica classica e il jazz, creando un ibrido vibrante dotato di un’inedita energia ispirata al rock e della bellezza cinematografica che Hiromi ha sempre saputo infondere nella sua musica.

Come afferma la pianista, “per me ci sono solo due generi: quello che muove il mio cuore e quello che non lo fa. Io suono solo la musica che muove il mio cuore“.

Di seguito qualche esempio dello straordinario successo di critica riscosso da “Silver Lining Suite”:

Hiromi, la virtuosa del piano, ha risposto alla pandemia con colpi di creatività: basti pensare alla sua esplosiva performance alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo. La sua relisienza si ritrova anche in “Silver Lining Suite”, dov’è accompagnata da un quartetto d’archi spiccatamente jazz. L’ensemble risultante, che l’artista chiama “The Piano Quintet”, è un’astronave che spinge i suoi virtuosismi pianistici nella stratosfera. Titoli come “Isolation” e “Uncertainty” possono far pensare a uno stato d’animo triste, ma queste composizioni sono gioiose ed entusiasmanti, e a tratti ricordano Erroll Garner.

– WBGO.org

Tempi fuori dall’ordinario richiedono musica fuori dall’ordinario!

– JazzTimes

Questo disco copre tutta la gamma delle emozioni: dall’introspezione sulla situazione del nostro mondo fino all’euforia più sincera. Inoltre, le già superlative capacità compositive di Hiromi hanno raggiunto con “Silver Lining Suite” un nuovo apice.

– All About Jazz

BIOGRAFIA

Nata nel 1979 ad Hamamatsu, in Giappone, Hiromi cresce in un ambiente musicalmente florido, si iscrive alla Yamaha School of Music e inizia giovanissima a scrivere musica. Si trasferisce poi negli Stati Uniti nel 1999 e studia al Berklee College of Music di Boston. Tra i suoi mentori, il bassista/arrangiatore jazz Richard Evans, che – colpito dal talento di Hiromi – la presenta ad un suo amico, il leggendario pianista Ahmad Jamal. Il sodalizio artistico dei duo con Hiromi si consolida e prosegue negli, tanto che Evans co-produce assieme a Jamal proprio “Another Mind”. Il disco d’esordio della giovane musicista giapponese ottiene un clamoroso successo di critica in Nord America e in Giappone, dove l’album divenne presto disco d’oro e ricevette il premio Jazz Album of the Year della Recording Industry Association of Japan. Nel 2009 pubblica con il pianista Chick Corea “Duet”, una registrazione dal vivo di un loro memorabile concerto a Tokyo. Ha inoltre partecipato al disco “Jazz in the Garden” del bassista Stanley Clarke, vincitore di un Grammy. Nell’estate del 2021, Hiromi si esibisce alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo.

